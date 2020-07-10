شكرا لمتابعة خبر عن «الشؤون البلدية» تمنع إسكان 20 شخصًا فأكثر وتحدد العقوبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية منعت إسكان 20 شخصًا فأكثر بشكل جماعي داخل أماكن العمران أو خارجه.

وأكدت المصادر، أن الوزارة ستعمل على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق الجهات المختصة.

Advertisements

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجاناً دائمة من وزارات "الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان" تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن، وضبط المخالفات، وفقًا لـ "عكاظ".

وبيّنت المصادر، أن المخالفات سيتم رفعها لوزارة الشؤون البلدية مع اقتراح العقوبة المناسبة لها، مع أحقيتها إغلاق المساكن إذا دعت الحاجة، على أن يعاقب كل من يخالف القرار بإسكان 20 فأكثر بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة.

وأفادت المصادر، بأنه سيتم تغليظ العقوبة في أوقات الأزمات، إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وسيتم العمل بالضوابط بدءاً من اليوم الجمعة.