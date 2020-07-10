ضبط نحو 2500 مركبة مخالفة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 2403 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 2403 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم بهد إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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