شكرا لمتابعة خبر عن صحة حائل: «89% من مصابي كورونا في منازلهم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):قال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، إن 89 % من مصابي فيروس كورونا في المنطقة يتواجدون عزل منزلي.
ولفت إلى أن 2 % تقريًبا في قسم العناية، والنسبة المتبقية تنويم في المستشفى، موضحًأ أن نسبة التعافي بلغت 60 % من إجمالي عدد الحالات المسجلة.
وأكد على أن غالبية الإصابات اليومية وقعت نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية في المناسبات دون اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أنه يوميًّا يتم إجراء أكثر من 450 فحصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر صحة حائل: «89% من مصابي كورونا في منازلهم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.