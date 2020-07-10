شكرا لمتابعة خبر عن صحة حائل: «89% من مصابي كورونا في منازلهم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قال المدير العام للشؤون الصحية ‏بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، إن 89 % من مصابي فيروس كورونا في المنطقة يتواجدون عزل منزلي.

ولفت إلى أن 2 % تقريًبا في قسم العناية، والنسبة المتبقية تنويم في المستشفى، موضحًأ أن نسبة التعافي بلغت 60 % من إجمالي عدد الحالات المسجلة.

وأكد على أن غالبية الإصابات اليومية وقعت نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية في المناسبات دون اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أنه يوميًّا يتم إجراء أكثر من 450 فحصًا.