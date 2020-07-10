شكرا لمتابعة خبر عن صورة تخيلية لآخر حكام الدولة السعودية الأولى الذي صُلب في آيا صوفيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر حساب "تاريخ آل سعود"، رسمة تخيلية للإمام الشهيد عبدالله بن سعود آخر حكام الدولة السعودية الأولى.

وأضاف: " والذي غدرت به الدولة القبورية العثمانية بعد عهد وميثاق تسليم الدرعية، فتم إعدامه شنقاً ثم قطع رأسه ثم صلبه في ساحة أيا صوفيا في تركيا عام 1234هـ/1818م وذلك بعد حكم استمر لمدة 4سنوات وعمر ناهز 35عام ".

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يأتي ذلك بالتزامن، مع إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن فتح كنيسة آيا صوفيا في اسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف، وسط معارضة دولية كبيرة.

يذكر أن أعلى محكمة إدارية في تركيا، كانت قد قررت نزع صفة "المتحف" عن كاتدرائية "آيا صوفيا"، وهو ما يعبد الطريق أمام تحويل المنشاة التاريخية إلى مسجد مرة أخرى.