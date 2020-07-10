شكرا لمتابعة خبر عن هل يجوز الدعاء بالرحمة للمغنين.. المطلق يٌجيب (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ على استفسار حول إمكانية الدعاء للمغنيين.

وقال المطلق إن معصية الغناء لا تمنع من الدعاء بالرحمة للمغنّين؛ حيث أوضح : "إذا كان المغنّي يصلي وهو من أهل الإيمان يدعى له بالرحمة، الغناء معصية ولا في احد ما عنده معصية، صحيح الغناء معصية ومعلنة، ولكن أيضًا ما تمنع من الدعاء له بالرحمة، وكم سمعنا أن بعض المغنين عندهم أعمال خيّرة وطيبة لكن عسى الله أن يمنّ عليهم بالتوبة أيضًا من هذا الغناء".

وجاء ذلك في رده اليوم الجمعة على متصل في برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على أثير إذاعة نداء الإسلام؛ سأله: "عندما يموت بعض الفنّانين الذين يغنّون بعضهم يدعي لهم بالرحمة هل هذا يجوز الدعاء؟.