شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": لنساعد أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من مضاعفات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم. أكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم. وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية ، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق"صحة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": لنساعد أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من مضاعفات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.