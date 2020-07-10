أمانة جدة تغلق طريق كورنيش أبحر

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أعلنت أمانة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق طريق كورنيش أبحر للمتجهين جنوباً للبدء بمشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر لمدة 840 يوماً اعتباراً من يوم الأحد المقبل .
ونشرت الأمنة، خريطة بالطريق البديل الذي يمكن استخدامه خلال فترة الإغلاق، وكذلك خريطة لتوضيح المسارات البديلة للتحويلة المرورية للقادم من الشمال طريق أبحر الجنوبية في اتجاه الجنوب.
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