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تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفاة عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ، الذي انتقل إلى ذمة الله، اليوم الجمعة.

وقال تركي آل الشيخ، عبر موقع " تويتر":"‏اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ و ارحمه و تولاه برحمتك، اللهم في هذه الساعة من ‎يوم الجمعة إعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين يا رب العالمين " .

وأعرب عدد كبير من النشطاء والمدونين، عن حزنهم لرحيله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وكان " آل الشيخ" قد دعا في آخر تغريداته قبل وفاته، بالصحة والعافية لوالدته.

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