شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وفاة عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ، الذي انتقل إلى ذمة الله، اليوم الجمعة.
وقال تركي آل الشيخ، عبر موقع " تويتر":"اللهم اغفر لعبدك عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ و ارحمه و تولاه برحمتك، اللهم في هذه الساعة من يوم الجمعة إعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، آمين يا رب العالمين " .
وأعرب عدد كبير من النشطاء والمدونين، عن حزنهم لرحيله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.
وكان " آل الشيخ" قد دعا في آخر تغريداته قبل وفاته، بالصحة والعافية لوالدته.
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ ينعي عبدالله بن ابراهيم آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.