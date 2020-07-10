إلزام صـاحب العمـل بدفع نصف الاشتـراك المحـدد وتحمُّل المشتـرك الجزء المتبقي

تعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة السابعة من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/3/1435هـ.
ونص القرار على تحديد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات، ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـريًّا نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر.
اقرأ أيضًا:
القويز: الدعم سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضررًا
كانت هذه تفاصيل خبر إلزام صـاحب العمـل بدفع نصف الاشتـراك المحـدد وتحمُّل المشتـرك الجزء المتبقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.