من خلال مُلتقى إلكتروني لجامعة الملك خالد مساء الأحد..
تُنظم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، مساء الأحد المقبل، ملتقى عمادة القبول الإلكتروني لعام 1442هـ.
وأعلن عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن الملتقى الذي يقام عن بعد يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة وأولياء أمورهم؛ حيث يمكنهم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني .
وأوضح القرني، أنه سيتم خلال اللقاء، الذي يبدأ ٨ مساءً، شرح آلية تقديم طلبات القبول وكيفية الفرز والترشيح والمفاضلة واستعراض التخصصات المتوفرة بالجامعة والإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.
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كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على آلية تقديم طلبات القبول والفرز والترشيح والمفاضلة والتخصصات المتوفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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