المالكي: مُغرد طلب الدعاء لوالدته بالشفاء.. فمات قبلها

شهدت السوشيال ميديا حالة من الحزن، والتعاطف مع أحد الأشخاص ووالدته المريضة، بعدما كشف الفنان فايز المالكي، عن تفاصيل قصته المثيرة، عبر حسابه الشخصي، على موقع تويتر، حين أعلن المالكي وفاة أحد المغردين، ويُدعى عبدالله آل الشيخ، والذي كان قد تواصل مع الفنان الكبير، وطلب منه الدعاء لوالدته بالشفاء، وأن يطلب من الناس الدعاء لها أيضًا، ولكن هذا الشخص وافته المنية قبل أمه التي كان يطلب الدعاء لها بالشفاء.

وجاء في تغريدة المالكي: «يارب اغفر له وارحمه.. أمس يكلمني يقول تكفي خل الناس تدعي لوالدتي.. يارررررب لطفك أسال الله أن يغفر ذنبك .. اللهم ألطف بأهله.. وعظم أجرهم وأحسن عزاءهم.. ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)».

ونشر المغرد عبدالله آل الشيخ، قبل يومين على حسابه في «تويتر» دعوة بأن تشفي والدته المريضة: «ربي أن أمي مسها الضر وأنت ارحم الرحمين وأكرم الأكرمين يا رب العزة والجلال أشفها وأخفف عليها الألم والاوجاع واجعله في ميزان حسناتها وشفي جميع مرضى المسلمين». وكانت آخر تغريدات عبدالله: «مثل ما عيب تقدم بقايا الأكل.. عيب تقدم بقايا وقت، بقايا طاقة، بقايا مشاعر».

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