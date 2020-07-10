أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات «تطمن» في المدينة المنورة

كشفت صحة المدينة المنورة، عن أن إجمالي عدد المستفيدين من عيادات «تطمن» في المدينة المنورة بلغ 10.143 مستفيدًا منذ بداية العمل بها وحتى الآن.

وأوضحت في تقرير صدر عنها بأنه تم تقديم التوعية الصحية منذ بداية الجائحة، وحتى نهاية شهر يونيو المنصرم، لأكثر من 2.484.108 مستفيدين من خلال المراكز التجارية والأسواق الشعبية ومساكن العمالة.

وأكد التقرير على أن إجمالي أعداد المستفيدين من التوعية الصحية بالمسجد النبوي الشريف، بلغ أكثر من 1.203.000 مستفيد، إضافة إلى 13.579 مستفيدًا في مساجد الأحياء.

وشملت التوعية الميدانية مساكن العمالة، حيث استفاد منها 194.315 عاملًا وعاملة، فيما قامت المراكز الصحية بتقديم التوعية لعدد 30.411 مستفيداً، كما استفاد من المسح الميداني النشط ما يقارب 59.666 مستفيدًا، كما نجحت العيادات المتنقلة في توعية 4171 مستفيدًا.

Advertisements

وشهدت الأحياء السكنية توعية عدد 129.176 مستفيدًا، كما بلغ إجمالي المستفيدين من التوعية في المراكز التجارية 232.338 مستفيدًا، وكذلك 342.136 مستفيدًا في الأسواق الشعبية وأكثر من 23.486 من العاملين في الجهات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة تستحدث خدمات جديدة.. وتعلن كشف حساب مواجهة كورونا

«الصحة»: أكثر من نصف مليون استفادوا بخدمات «تطمن» و«تأكد»