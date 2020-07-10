«الجوازات» تُحدد مصادرها الرسمية تجنبًا للشائعات

منعًا لنقل معلومات غير دقيقة
طالبت الجوازات السعودية الجميع بالحرص على متابعة الأخبار الخاصة بها من مصادرها الرسمية، تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة.
وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بالجوازات من مصادرها الرسمية؛ وذلك عبر قنواتنا الرسمية».
وقامت بنشر إنفوجراف عبر حسابها يوضح القنوات الرسمية التي يمكن متابعة أخبار الجوازات السعودية من خلالها.
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