عقوبات حادة لمن يخالف... السعودية تمنع إسكان 20 فردا فأكثر في سكن واحد

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا بمنع إسكان 20 فردا فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، وتم بدء العمل به ابتداء من اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية التي أصدرت القرار، أن من سيخالفه بإسكان 20 فأكثر ستكون عقوبته السجن مدة لا تزيد عن 30 يوما، ودفع غرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابعت أنه ستعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو أعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يوما.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية إنها ستعمل على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق مع وزراء "الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية".

كما أنها ستشكل في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجانا دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن، وضبط المخالفات، وترفع لوزارة الشؤون البلدية المخالفات مع اقتراح العقوبة المناسبة لها، مع أحقيتها إغلاق المساكن إذا دعت الحاجة.