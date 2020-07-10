السعودية اليوم / جنوب إفريقيا تسجل 13674 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كيب تاون 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13674 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة صحة جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 238 ألفاً و 339 إصابةً، بينما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 113 ألفاً و 61 شخصاً.

// انتهى //

22:43ت م

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كيب تاون 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية 13674 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 129 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين إلى 3720 حالةً.وأوضحت وزارة صحة جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 238 ألفاً و 339 إصابةً، بينما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 113 ألفاً و 61 شخصاً.// انتهى //22:43ت م0161

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