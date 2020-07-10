السعودية اليوم / غانا تسجل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا



اكرا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا 641 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في غانا في بيان اليوم، أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 18 ألفاً و 622 متعافياً.

// انتهى //

22:38ت م

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اكرا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 ألفًا و 463 إصابة.وأوضحت السلطات الصحية في غانا في بيان اليوم، أن عدد المتعافين قد ارتفع إلى 18 ألفاً و 622 متعافياً.// انتهى //22:38ت م0160

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