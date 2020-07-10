السعودية اليوم / فرنسا تسجل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت فرنسا 658 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، إلى أنها سجلت 25 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 004ر30 حالات.

// انتهى //

22:23ت م

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باريس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت فرنسا 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 170752 حالةً.وأشارت وزارة الصحة الفرنسية اليوم، إلى أنها سجلت 25 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 004ر30 حالات.// انتهى //22:23ت م0158

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