السعودية اليوم / تونس تسجل 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا



تونس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت تونس 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس

وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 879 تحليلاً مخبرياً، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1067 حالةً.

وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند الرقم 50 حالة وفاة.

// انتهى //

22:06ت م

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تونس 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت تونس 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1240 إصابة مؤكدة.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 879 تحليلاً مخبرياً، لافتًا الانتباه إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 1067 حالةً.وأفاد بعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بهذا الوباء ليستقر عدد المتوفين عند الرقم 50 حالة وفاة.// انتهى //22:06ت م0152

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