السعودية اليوم / اليونان تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3732



أثينا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت اليونان 60 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس اليوم فرض إجراءات مشددة للقادمين إلى بلاده عبر بوابة (بروماكوناس) الحدودية التي تربطها مع دول البلقان بعد الكشف عن حالات إصابة عديدة بالفيروس وافدة من صربيا.

// انتهى //

22:04ت م

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أثينا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان 60 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بينها 40 حالة وافدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3732 حالةً، فيما لم تسجل حالات وفاة اليوم ليستقر عدد الوفيات عند 193 حالةً.وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتاس اليوم فرض إجراءات مشددة للقادمين إلى بلاده عبر بوابة (بروماكوناس) الحدودية التي تربطها مع دول البلقان بعد الكشف عن حالات إصابة عديدة بالفيروس وافدة من صربيا.// انتهى //22:04ت م0151

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