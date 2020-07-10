السعودية اليوم / الجزائر تسجل 434 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا



الجزائر 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت الجزائر 434 إصابةً جديدةً بفيروس

وكشفت لجنة رصد ومتابعة تفشي الجائحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن تسجيل ثماني وفيات جديدة ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 996 وفاة.

وأشارت إلى مغادرة 487 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 13124 حالةً.

// انتهى //

21:56ت م

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الجزائر 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر 434 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد إلى 18242 حالةً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وكشفت لجنة رصد ومتابعة تفشي الجائحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم عن تسجيل ثماني وفيات جديدة ليرتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 996 وفاة.وأشارت إلى مغادرة 487 شخصاً المستشفيات في يوم واحد بعد خضوعهم للعلاج ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 13124 حالةً.// انتهى //21:56ت م0149

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