السعودية اليوم / المغرب تسجل 249 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا



الرباط 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب 249 إصابةً جديدةً بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 243 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11827 بعد تعافي 380 شخصاً.

// انتهى //

21:47ت م

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الرباط 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب 249 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 15328.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات ارتفع إلى 243 بعد تسجيل وفاة واحدة جديدة، مشيرةً إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11827 بعد تعافي 380 شخصاً.// انتهى //21:47ت م0146

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