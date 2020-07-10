السعودية اليوم / باكستان والصين تتفقان على تعزيز التعاون العلمي لمكافحة كورونا



إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

اتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون العلمي في مجال مكافحة وباء فيروس

جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم بين خبراء في مجال الطب بين باكستان والصين.

وركز الاجتماع على تبادل الخبرات في مجال تطوير لقاح فعّال لمكافحة انتشار

// انتهى //

21:39ت م

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إسلام آباد 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واساتفقت باكستان والصين على تعزيز التعاون العلمي في مجال مكافحة وباء فيروس كورونا جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم بين خبراء في مجال الطب بين باكستان والصين.وركز الاجتماع على تبادل الخبرات في مجال تطوير لقاح فعّال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).// انتهى //21:39ت م0145

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