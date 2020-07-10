السعودية اليوم / وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية تلتقي سفير المملكة



أديس أبابا 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

التقت معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية اجورجي تسفاي في مكتبها بالعاصمة أديس أبابا اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

21:21ت م

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