السعودية اليوم / حكومة جمهورية النيجر تؤيد قرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة



نيامي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واس

أيدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية

وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر أنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعيةً مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.

// انتهى //

21:20ت م

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نيامي 19 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 10 يوليو 2020 م واسأيدت حكومة جمهورية النيجر قرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر حج هذا العام 1441 هـ على حجاج داخل المملكة وبأعداد محدودة جدًا.وأفاد بيان صادر عن حكومة النيجر أنها تؤيد هذا الإجراء الهادف إلى حفظ أمن وسلامة الأمة الإسلامية، داعيةً مواطنيها المقيمين في المملكة الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام إلى التقيد الحرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة بهذا الشأن.// انتهى //21:20ت م0142

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