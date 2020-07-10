وزارة الري المصرية: استمرار المناقشات فى اللجنة القانونية بشأن سد النهضة بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية المزيد

يتواصل ماراثون مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأشارت وزارة الري المصري، في بيان لها، الجمعة، إلى إنه عقد اجتماعان بالتوازي للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا، لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وقالت الوزارة إنه خلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة، لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل.





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facebook>كما طرحت القاهرة رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.

بدوره اقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

لكن مصر أبدت رفضها لإحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.

تصريحات وزارة الري المصرية نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء المصرية، ضمن رصد فعاليات اليوم الثامن على التوالي للمحادثات الخاصة بالاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي وممثل الدول والمراقبين.

وفي بيان سابق لها، أفادت وزارة الري السودانية، أن الوفد السوداني في تناوله للقضايا القانونية أكد موقفه المطالب بإلزامية أي اتفاق وألا يتم ربطه باتفاقيات تقاسم حصص المياه، وضرورة التوافق على آلية شاملة لحل الخلافات حول الاتفاق.

وفي الجوانب الفنية، يرى السودان أن الخلافات التي تبقت محدودة ومن الممكن التوصل لاتفاق بشأنها، مؤكدة أن إبرام اتفاق "يتطلب مزيد من الجهد والارادة السياسية."



وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في القارة الأفريقية.