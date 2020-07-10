سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 10 يوليو 2020.. الجنيه يستقر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظل ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة، متوسط 144 جنيها، وسط توقعات بصعوده إلى 145 جنيها خلال الساعات المقبلة، بحسب متعاملين.

وأجرى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك ، الخميس، أول تعديل وزاري في طاقم حكومته وذلك بعد مضى نحو 10 أشهر من تشكيلها، وأطاح بوزراء 7 وزارات حيوية في الجانبين السياسي والاقتصادي.

والوزراء الذين غادروا حكومة الثورة، هم وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله، ووزير المالية إبراهيم البدوي، ووزير الصحة أكرم على التوم، بجانب وزراء الزراعة، والثروة الحيوانية، والبنى التحتية، والطاقة والتعدين.



وأكد المتحدث الرسمي للحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، أن التعديل الوزاري أتى إستجابة لمطالب الشارع السوداني التي رفعت خلال مليونية 30 يونيو/حزيران، ومناداتهم بتصحيح مسار الثورة.

وقال صالح في تصريح صحفي، إنه "سيتم تعيين وزراء جدد خلال اليومين المقبلين لشغل الحقائب التي تمت الإطاحة بوزراءها، مما يؤكد عدم وجود صلة لهذا التعديل بمفاوضات السلام".

Advertisements

ويتعرض الاقتصاد السوداني لخطر الانهيار في ظل نسبة تضخم تفوق 100% ومعاناة من نقص الخبز والوقود والعقاقير.

وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بنحو 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة.

سعر اليورو والإسترليني

وحافظ سعر اليورو في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) على مستواه عند 160 جنيه سوداني، كما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 62.32 للشراء، و 62.63 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني استقر خلال التعاملات المبكرة صباح اليوم الجمعة، ليسجل 178 جنيه في السوق السوداء، و 69.36 للشراء و 69.70 للبيع في بنك السودان المركزي.

سعر الريال والدرهم والدينار

بينما حافظ الريال السعودي على سعره في أغلب البنوك الرسمية عند مستوى 14.66 للشراء، و14.73 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره عند 38.50 جنيه سوداني.

واستقر الدرهم الإماراتي في سوق الصرف السودانية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 14.97 للشراء و 15.04 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في السوق الموازية عند 40.40 جنيه.

وعن سعر الدينار الكويتي سجل على شاشات بنك السودان المركزي، 177.59 للشراء و 178.47 للبيع، وفي السوق الموازية جاء سعره 266 جنيها سودانيا.

