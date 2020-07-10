الصحة: اعتنوا بأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من كورونا

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - واس

أكدت وزارة الصحة أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد 19، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر “عش بصحة” الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن، حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية ، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحي، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق”صحة”.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (3159) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1930) حالة.

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وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (226486) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (163026) حالة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثا الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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