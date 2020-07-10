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حريق في جبل ضرم ومحافظ محايل المكلف في الموقع
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادث
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
وقف محافظ محايل المكلف، علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم الجمعة، على حريق نشب بأعشاب وشجيرات في مواقع متفرقة من قمة جبل ضرم بمركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع للمحافظة.
وكانت فرق من الدفاع المدني باشرت مهامها فور تلقي البلاغ باحتواء الحريق ومنع انتشاره ووصوله للمنازل القريبة، وما زالت فرق الدفاع المدني في الموقع لإخماد الحريق.
وتشير المعلومات إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
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