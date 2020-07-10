بأمر المحكمة.. إيران ملزمة بدفع 879 مليون دولار للناجين من تفجير أبراج الخبر

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أمرت محكمة أمريكية إيران بدفع 879 مليون دولار تعويضًا عن التفجير الإرهابي الذي وقع عام 1996 في أبراج الخبر عام 1996، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام نقلًا عن شركة محاماة أمريكية كبرى MM ~ LAW LLC.

وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة الحكم بعد أن وجدت تورطًا إيرانيًّا في الهجوم على المجمع السكني الذي يضم مئات القوات الجوية الأمريكية وأفراد التحالف الدولي الذين يعملون في عملية المراقبة الجنوبية.

وبدأت العملية بعد وقت قصير من حرب الخليج لتوفير “منطقة حظر جوي” فوق جنوب العراق، ومنع صدام حسين من مهاجمة شعبه أو حتى دفع القوات إلى الكويت.

دعمت الإرهابيين:

وقضت المحكمة بأن الحكومة الإيرانية وجهت ودعمت ماديًّا لإرهابيين من حزب الله فجروا شاحنة مفخخة تزن 5000 رطل في المجمع؛ مما أسفر عن مقتل 19 طيارًا أمريكيًّا وإصابة أكثر من 400 آخرين في الموقع.

وتعليقًا على الحكم، قالت المحامية الرئيسية أدورا ساور من شركة المحاماة الأمريكية: “إن العدالة لم تنسَ هؤلاء المحاربين الشجعان في القوات الجوية الأمريكية وعائلاتهم، إنه شرف وامتياز للقتال من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات، المقطع لأكثر من عقدين من الزمن منذ هجوم أبراج الخبر لم يحبط جهودنا، وسنواصل السعي لمحاسبة حكومة إيران على هذا الهجوم الإرهابي طالما كان ذلك ضروريًّا”.

رفع المدعون، الذين يشملون 14 جريحًا من أفراد القوات الجوية الأمريكية و21 من أفراد أسرهم المباشرين، الدعوى بموجب استثناء الإرهاب إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية. والمتهمون هم جمهورية إيران الإسلامية، وفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، ووزارة المخابرات والأمن الإيرانية.

وجد قاضي المقاطعة الأمريكية، بيريل أ. هاول، أن المدعى عليهم مسؤولون ومنحوا المدعين 132 مليون دولار للألم والمعاناة، بالإضافة إلى الحكم المسبق على تعويض الضرر التعويضي البالغ 747 مليون دولار و132 مليون دولار عن الأضرار العقابية.

وسيكون المدعون مؤهلين للحصول على مدفوعات جزئية من صندوق الولايات المتحدة لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة، والذي نشأ مفهومه وتشريعه من قبل MM ~ LAW، لتعويض الضحايا الأمريكيين لأعمال الإرهاب الدولي بأموال تم الحصول عليها من الغرامات والمصادرة المفروضة ضدهم. ضبطت الشركات غسل الأموال بشكل غير قانوني للدول والأشخاص الخاضعين للجزاءات. كما يعتزم المحامون متابعة تنفيذ الأحكام من خلال التقاضي الذي يهدف إلى الاستيلاء على الأصول الإيرانية.

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ليست القضية الأولى:

يذكر أن هذه ليست هي أول دعوى قضائية تمنح أموالًا للضحايا الذين ارتبطت هجماتهم بإيران. فعام 2018، منح نفس القاضي 104.7 مليون دولار لـ 15 من أفراد القوات المسلحة و24 من أقاربهم الذين أصيبوا في تفجير برجي الخبر، وبالتالي يقترب المبالغ من مليار دولار كتعويضات تدفعها إيران.

في المقابل، لم ترد إيران على مثل تلك الدعاوى.

ومن المرجح أن يتم دفع التعويضات للضحايا من أصول إيران المحتجزة في أمريكا أو في مناطق دولية أخرى.

وقد قدمت صحيفة “التايمز العسكرية” تقارير مستفيضة عن قضايا قضائية مماثلة تتعلق بقدامى المحاربين وأسرهم الذين عانوا من الهجمات الإرهابية في العراق على يد جماعات مدعومة من إيران.

كواليس العملية الإرهابية:

تفجير أبراج الخبر هجوم إرهابي وقع على جزء من مجمع سكني في مدينة الخبر بالقرب من مقرات شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في الظهران وقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في 25 يونيو 1996، حيث كانت أبراج الخبر حينها تستخدم كأماكن إقامة لقوات التحالف المُكلفة بعملية المراقبة الجنوبية الخاصة بعملية إقامة منطقة حظر طيران في جنوب العراق، كجزء من مناطق حظر الطيران العراقية.

وانفجرت شاحنة مفخخة بجوار المبنى رقم 131، المكون من ثمانية طوابق ويضم أعضاء من الجناح 4404 (الاحتياطي) التابع للقوات الجوية الأمريكية، المُشكل أساسًا من سرب الإنقاذ وسرب المقاتلات المنتشر.

وفي المجمل، قُتل 19 من أفراد القوات الجوية الأمريكية ومدني سعودي وأصيب 498 من جنسيات متعددة.

وفي 25 يونيو 1996، اتهم بيان رسمي صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية أعضاءً من ميليشيا حزب الله بالوقوف خلف الهجوم، وفي 2006، أدانت محكمة أمريكية إيران وميليشيا حزب الله بتدبير الهجوم.

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