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الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار في وفاة رئيس الوزراء
متابعات الخليج 365 - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار – رحمه الله -.
وقال الملك سلمان: “علمنا بنبأ وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار – رحمه الله -.
وقال ولي العهد : “تلقيت نبأ وفاة دولة السيد أمادو غون كوليبالي رئيس الوزراء في جمهورية كوت ديفوار – رحمه الله -، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.
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