تركي آل الشيخ ينشر فيديو قديم لـ ولي العهد : سبحان من زرع الهيبة

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو قديمًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء طفولته.

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وعبر حسابه بموقع تويتر، علق تركي آل الشيخ على الفيديو بالقول: “سبحان من زرع الهيبة”، حيث وصف قسمات الهيبة والجدية التي بدت على ولي العهد، والذي ظهر ممسكًا السيف بقبضة قوية تشير إلى مدى الثقة والهيبة التي تمتع بها منذ صغر سنه.

وشهدت المملكة منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد إنجازات غير مسبوقة، حيث قفزت المملكة خلال السنوات الأخيرة عدة قفزات لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ وبناء على خطط ودراسات أثمرت نتائجها في وقت وجيز وشعر بها متابعات الخليج 365 والمقيم وكل من وطأت قدماه أرض المملكة.

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