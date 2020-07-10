مقتحم المتجر بالسلاح الناري وعصابة حي السفارات في قبضة الأمن

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

استعرض الأمن العام جهود رجاله خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط تشكيلات عصابية وخارجين عن القانون في مختلف مناطق المملكة.

جهود مستمرة لرجال الأمن:

وفي الرياض قبضت الجهات الأمنية على عدد من المخالفين للقانون، حيث تم ضبط قائد مركبة كان يمارس التفحيط وتسبب بحادث مروري مستخدمًا لوحات لا تعود لمركبته.

كما قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة على ثلاثة وافدين من جنسية عربية كانوا يقومون بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة، حيث عثر في مقر إقامتهم على عملات نقدية مزيفة ومجموعة من المواد التي تستخدم في تزييف العملات.

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وتم ضبط مواطنَين في الدمام قاما بسرقة عدد من محالات المواد الغذائية تحت تهديد السلاح الأبيض والاستيلاء على مبالغ مالية، وأيضًا تم ضبط تشكيل عصابي في الرياض مكون من 4 يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود قاموا بارتكاب 22 حادثة من جرائم السلب تحت تهديد السلاح الأبيض.

وفي المجمعة قبضت الجهات الأمنية على شخص اقتحم متجرًا وأطلق النار على أحد العاملين فيه إثر خلاف مالي بينه وبين البائع، كما تم ضبط مواطنَين في الخبر قاما بالسطو على محل تجاري والاستيلاء على مبلغ مالي وسرقة جهاز للشاحن الآلي تحت تهديد السلاح الأبيض.

في سياق متصل، ضبطت الجهات الأمنية في الرياض تشكيل عصابي اقتحم أحد المنازل في حي الوزارات وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح، أما في خميس مشيط فتم ضبط قائد شاحنة أطلق النار على شاحنات أخري، وضبط مواطن كان يسرق السيارات في أحد الأحياء السكنية.

وأيضًا، قبضت الشرطة على تشكيل عصابي في الأحساء بعد أن ارتكب 46 جريمة سطو وسرقة.

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