التنمية الزراعية يدعم مشاريع متنوعة النشاط بـ 1886 مليون ريال

2020-07-10

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

اعتمد صندوق التنمية الزراعية خلال هذا العام على دعم مشاريع متنوعة النشاط، حيث بلغت تكاليفها الاستثمارية 1886 مليون ريال، مقابل ما وافق عليه من طلبات استثمارية في عام 2018م والتي كانت حوالي 1047 مليون ريال، وبنسبة زيادة بلغت 80%.

ووفقًا لبيانات رسمية اطلعت عليها “متابعات الخليج 365“، قدم الصندوق خلال عام 2018م لقطاع الدواجن مبلغ بقيمة بلغت نحو 582 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي 581 مليون لنفس العام وبلغت نسبة الإنجاز 99.8%.

كما خُصص مبلغ بقيمة 150 مليون ريال لتمويل البيوت المحمية وكان قيمة المنصرف الفعلي 141 مليون بنسبة إنجاز 94%، وبلغ تمويل قطاع الاستزراع المائي 100 مليون ريال وكان إجمالي المنصرف الفعلي 95 مليون، بنسبة إنجاز 95%.

مشاريع زراعية:

وكان لنصيب المشاريع الزراعية مبلغ 150 مليون ريال وكان إجمالي المنصرف الفعلي 119 مليون، بنسبة إنجاز 79%، أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الخارجية فقد خُصص مبلغ 168 مليون ريال ولم يتم صرف أي مبلغ.

كما قدم الصندوق مبلغ 30 مليون ريال لمشاريع زراعية متخصصة وكان المنصرف الفعلي 3 مليون، بنسبة إنجاز 10%.

كما خُصص مبلغ 165 مليون ريال للقروض العادية المتمثلة بالتنمية الريفية وكان إجمالي المنصرف الفعلي 106 مليون، بنسبة انجاز 134%، بالإضافة إلى قروض قصيرة الأجل (التشغيلية) فقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص 5 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي 2 مليون وبنسبة إنجاز بلغت 40%، وكان إجمالي المبالغ المخصصة في عام 2018م، 1، 650 مليون ريال.

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أما ما يخص القروض المعتمدة خلال العام المالي 2019م فقد بلغت حوالي 1751 مليون ريال، فيما قدم الصندوق خلال عام 2019م لقطاع الدواجن مبلغ بقيمة 760 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي 337 مليون لنفس العام وبلغت نسبة الإنجاز 44%.

كما خُصص مبلغ بقيمة 200 مليون ريال لتمويل البيوت المحمية وكان قيمة المنصرف الفعلي 158 مليون بنسبة إنجاز 79%، وبلغ تمويل قطاع الاستزراع المائي 100 مليون ريال وكان إجمالي المنصرف الفعلي 124 مليون، بنسبة إنجاز 124%.

وكان لنصيب المشاريع الزراعية مبلغ 320 مليون ريال وكان إجمالي المنصرف الفعلي 395 مليون، بنسبة إنجاز 123%، أما بالنسبة لمشاريع الاستثمار الخارجية فقد خُصص مبلغ 870 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي 644 مليون، بنسبة إنجاز 74%.

تعاون مشركة:

وانطلاقًا في تعزيز التعاون المشترك بين صندوق التنمية الزراعية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، قدم الصندوق مبلغ بقيمة 60 مليون وكان إجمالي المنصرف الفعلي 33 مليون، بنسبة إنجاز 55%.

كما قدم الصندوق مبلغ 133 مليون ريال لمشاريع زراعية متخصصة وكان المنصرف الفعلي 33 مليون، بنسبة إنجاز 25%، كما خُصص مبلغ 527 مليون ريال للقروض العادية المتمثلة بالتنمية الريفية وكان إجمالي المنصرف الفعلي 161 مليون، بنسبة انجاز 31%، بالإضافة إلى قروض قصيرة الأجل (التشغيلية) فقد بلغ إجمالي المبلغ المخصص 30 مليون ريال، وكان إجمالي المنصرف الفعلي مليون ريال وبنسبة إنجاز بلغت 3%، وكان إجمالي المبالغ المخصصة في عام 2019م، 3000 مليون ريال.

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