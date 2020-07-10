هاشتناغ #القبض_على_مصعب يشعل تويتر بالسعودية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 10 يوليو 2020 08:12 مساءً - ‏19 دقيقة مضت أخبار السعودية 45 زيارة

أطلق نشطاء سعوديون هاشتاغ #القبض_على_مصعب، والذي أشعل موقع تويتر، حيث تسببت تصريحات للشاب مصعب من خلال مقطع فيديو في استياء الكثيرين، الذين طالبوا بضرورة القبض عليه.

وكان الشاب المراهق الشهير على موقع سناب شات قد أثار غضبا في البلاد بعد مقطع فيديو ينتقد فيه السعوديات بأوصاف مهينة.

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وأطلق ناشطون سعوديون هاشتناغ #القبض_على_مصعب، لحث السلطات على إيقافه بسبب الإهانات التي وردت في مقطع الفيديو.

وقد ظهر مصعب في المقطع وهو ينتقد البنات السعوديات، ويتعهد باقتحام حفل فني وسب الشابات الحاضرات بأهن رخيصات.

كما ظهر في مقطع آخر، وهو يمثل دور من جاء لـ”يشتري” امرأة، ما جر عليه غضبا لتصويره النساء سلعة تباع وتشترى.