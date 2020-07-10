، مدير صحة حائل: 89% من مصابي كورونا بالمنطقة في عزل منزلي و2% بالعناية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن غالبية الإصابات نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية بالمناسبات

أكد المدير العام للشؤون الصحية ‏بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، أن 89 % من مصابي فيروس كورونا في المنطقة هم في عزل منزلي، و2 % تقريبا في قسم العناية، والنسبة المتبقية تنويم في المستشفى.

وتفصيلاً، أوضح "الشمري" عبر حسابه في "تويتر" أن نسبة التعافي بلغت 60 % من إجمالي عدد الحالات المسجلة، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات اليومية نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية في المناسبات دون اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أنه يوميًّا يتم إجراء أكثر من 450 فحصًا.

وختم موجهًا نصيحة بضرورة تحميل تطبيق التباعد الجسدي لسلامة الجميع.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة