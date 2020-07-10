- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، أن 89 % من مصابي فيروس كورونا في المنطقة هم في عزل منزلي، و2 % تقريبا في قسم العناية، والنسبة المتبقية تنويم في المستشفى.
وتفصيلاً، أوضح "الشمري" عبر حسابه في "تويتر" أن نسبة التعافي بلغت 60 % من إجمالي عدد الحالات المسجلة، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات اليومية نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية في المناسبات دون اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أنه يوميًّا يتم إجراء أكثر من 450 فحصًا.
وختم موجهًا نصيحة بضرورة تحميل تطبيق التباعد الجسدي لسلامة الجميع.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 08:47 PM
قال إن غالبية الإصابات نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية بالمناسبات
أكد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة حائل، الدكتور حمود فهد الشمري، أن 89 % من مصابي فيروس كورونا في المنطقة هم في عزل منزلي، و2 % تقريبا في قسم العناية، والنسبة المتبقية تنويم في المستشفى.
وتفصيلاً، أوضح "الشمري" عبر حسابه في "تويتر" أن نسبة التعافي بلغت 60 % من إجمالي عدد الحالات المسجلة، مشيرًا إلى أن غالبية الإصابات اليومية نتيجة انتقال العدوى بسبب المخالطة المجتمعية في المناسبات دون اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية. لافتًا إلى أنه يوميًّا يتم إجراء أكثر من 450 فحصًا.
وختم موجهًا نصيحة بضرورة تحميل تطبيق التباعد الجسدي لسلامة الجميع.
، مدير صحة حائل: 89% من مصابي كورونا بالمنطقة في عزل منزلي و2% بالعناية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير صحة حائل: 89% من مصابي كورونا بالمنطقة في عزل منزلي و2% بالعناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.