، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "سعيدي" ،

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نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عادل بن يحيى فرحان نعامي سعيدي، من منسوبي قوة الأفواج الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله - عز وجل - أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 08:23 PM
من منسوبي "الأفواج".. واستُشهد بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن
نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد جندي أول عادل بن يحيى فرحان نعامي سعيدي، من منسوبي قوة الأفواج الذي استُشهد بالخطوط الأمامية دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله - عز وجل - أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته. مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه، عبّر والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة وسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
، نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "سعيدي" ،
المصدر : الخليج 365
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