، قَهَرَ المفاجأة بعزم الرجال وانطلق للمنكوبين.. رقيب يباشر حادث وفاة ابنه ،

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وجد رئيس فرقة بالدفاع المدني بمركز الثمد في محافظة خيبر، الرقيب "نهار الرشيدي"، نفسه بين أرواح قد رحلت في حادث مأساوي، لكن المفاجأة أنها لابنه وأقاربه في مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر، وذلك في نهاية الأسبوع الحالي.
وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغًا عن وقوع حادث مروري، توفي به أشخاص عدة. وعلى الفور انطلقت الفرقة التي يقودها "نهار الرشيدي"، وفوجئ بأن أحد المتوفين هو ابنه "علي". وعلى الرغم من هول المفاجأة، وتأكده من انتقاله إلى الرفيق الأعلى، إلا أنه تحامل على نفسه بعزيمة الرجال منطلقًا إلى بقية المنكوبين.
من جانبه، أكد خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا الأربعاء الماضي عند الساعة الـ22:27 عن حادث مروري. وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية، واتضح بعد مباشرة الحادث وفاة 3 أشخاص، وحالة أخرى رفضت الكشف والنقل. وتم نقل الحالات عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى خيبر العام.
وقال "السهلي": "يتقدم منسوبو هيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لزميلهم بالدفاع المدني، ولذوي المتوفين".
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 08:13 PM
في "ثمد خيبر" كانت الواقعة التي حلَّت وطالت أقاربه.. و"السهلى" يقدِّم تعازيه
وجد رئيس فرقة بالدفاع المدني بمركز الثمد في محافظة خيبر، الرقيب "نهار الرشيدي"، نفسه بين أرواح قد رحلت في حادث مأساوي، لكن المفاجأة أنها لابنه وأقاربه في مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر، وذلك في نهاية الأسبوع الحالي.
وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بلاغًا عن وقوع حادث مروري، توفي به أشخاص عدة. وعلى الفور انطلقت الفرقة التي يقودها "نهار الرشيدي"، وفوجئ بأن أحد المتوفين هو ابنه "علي". وعلى الرغم من هول المفاجأة، وتأكده من انتقاله إلى الرفيق الأعلى، إلا أنه تحامل على نفسه بعزيمة الرجال منطلقًا إلى بقية المنكوبين.
من جانبه، أكد خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا الأربعاء الماضي عند الساعة الـ22:27 عن حادث مروري. وعلى الفور باشرت الفرق الإسعافية، واتضح بعد مباشرة الحادث وفاة 3 أشخاص، وحالة أخرى رفضت الكشف والنقل. وتم نقل الحالات عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى خيبر العام.
وقال "السهلي": "يتقدم منسوبو هيئة الهلال الأحمر السعودي بخالص العزاء والمواساة لزميلهم بالدفاع المدني، ولذوي المتوفين".
، قَهَرَ المفاجأة بعزم الرجال وانطلق للمنكوبين.. رقيب يباشر حادث وفاة ابنه ،
المصدر : الخليج 365
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