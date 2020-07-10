فيديو.. ما ورثه الأمير سعود عن أبيه الملك فيصل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق فيديو الكلمات المؤثرة التي ألقاها الملك فيصل رحمه الله طوال حياته فيما يتعلق بحماية الأوطان العربية. وثق فيديو الكلمات المؤثرة التي ألقاها الملك فيصل رحمه الله طوال حياته فيما يتعلق بحماية الأوطان العربية. وأشار البرنامج الوثائقي "سعود الأوطان" إلى الأمير سعود ورث من والده الحسن الوطني اتجاه الأمة العربية وما يتعلق بالأشقاء العرب وحمايتهم ضد الأعداء والغزاة.

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