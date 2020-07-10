شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. رد فعل الأمير سعود الفيصل بعد توقيع اتفاقية الطائف عام 1989 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

سلط تقرير أعده قناة mbc1 الضوء على دور مؤتمر الطائف في تهدئة التوترات التى شهدتها لبنان خلال الحرب الأهلية.

ووصف التقرير شعور وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل عند توقيع الأطراف المتنازعة في لبنان على اتفاقية الطائف.

وأكد التقرير أن الاتفاقية كان لها تأثير كبير في نفس الأمير الذى ظهرت على ملامحه سعادة الانتصار.

يذكر أن اتفاقية الطائف تم توقيعها في 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وذلك بعد نحو خمسة عشر عاماً على اندلاعها.