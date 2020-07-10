شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات تجدد تحذيرها: "تابعوا مصادرنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، تحذيرها من أخدالأخبار المتعلقة بالجوازات من مصادر غير قنواتها الرسمية
ودعت لمتابعة مصادرها الرسمية؛ لتجنب نقل معلومات غير دقيقة.
وقالت المديرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تجنبًا للشائعات أو نقل معلومات غير دقيقة، نرجو من الجميع الحرص على متابعة الأخبار الخاصة بـالجوازات من مصادرها الرسمية، وذلك عبر قنواتنا الرسمية".
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