خالد النمر يُعلق على ما يُشاع بأن صحة المدخن أفضل من غيره

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يُشاع حول أن صحة المدخن أفضل من غير المدخن. أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدم صحة ما يُشاع حول أن صحة المدخن أفضل من غير المدخن. وقال "النمر": " انطباع خاطئ وشائع بين الناس، بل صحة المدخنين على وجه العموم أقل من غير المدخنين، وكذلك هم أكثر عرضة لجلطات القلب والدماغ " .

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