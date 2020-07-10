شكرا لمتابعة خبر عن تركي الفيصل : إسرائيل لها دور في الحرب الأهلية اللبنانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات سابقاً، أن الإسرائليين كان لهم دور في الحرب الأهلية اللبنانية التى استمرت منذ 1975 إلى 1990.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج الصندوق الأسود، أن أطراف عديدة كان لها مصالح ودور في الصراع في لبنان، مؤكدًا أنه لا يمكن تحميل طرف معين مسؤلية الصراع.

وأكد أن دخول القوات السورية في لبنان كان تحت مظلة الجامعة العربية، وأن الأحزاب اللبنانية أستغلت الأوضاع لصالحها.