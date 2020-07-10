بالفيديو .. مشهد إنساني لشاب يقوم بسقي طائر كاد يموت عطشًا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تصرف إنساني قام به شاب داخل المملكة لإنقاذ طائر كاد يموت من العطش. أظهر مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي تصرف إنساني قام به شاب داخل المملكة لإنقاذ طائر كاد يموت من العطش. وكان الطائر ممدد على الأرض، وقام الشاب برش مياه عليه، وحاول أن يسقي الطائر. وأشاد متداولي الفيديو بتصرف الشاب، فيما استنكر آخرون قيام الشاب برمي زجاج المياه على الرصيف.

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