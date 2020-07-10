بالفيديو .. عائلة تُخرب شقة فندقية بطريقة مقززة

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تسبب إهمال عائلة في تحويل إحدى الشقق السكنية في فندق بمنطقة عسير إلى لمكان يعمه الفوضى والقاذورات. تسبب إهمال عائلة في تحويل إحدى الشقق السكنية في فندق بمنطقة عسير إلى لمكان يعمه الفوضى والقاذورات. وأظهر مقطع فيديو الأضرار التى لحقت بالشقة عقب مغادرتهم، حيث انتشرت القمامة في المطبخ وغرفة المعيشة، فضلا عن أضرار لحقتت ببعض أثاث ومكونات الشقة. وطالب متداولي المقطع بضرورة ضبط العائلة ومحاسبتها بجانب تعويض صاحب الشقة.

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