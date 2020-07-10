شكرا لمتابعة خبر عن دلال الشهيب تكشف قصة زواجها القسري " كان اغتصابًا وأخذت حبوب لمنع الحمل " (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت الناشطة دلال الشهيب، قصة زواجها القسري في عمر الـ19 عامًا والذي استمر 5 سنوات.

وأوضحت في مقطع فيديو لها نشرته عبر "يوتيوب"، أن أهلها رتبوا كل شيء دون أخذ رأيها، وفي يوم النظرة الشرعية، اختارت والدتها ملابس تظهر حجم صدرها ومفاتنها، وكانت مدة اللقاء 5 دقائق.

وأضافت أنها خرجت بعد ذلك في حالة يرقى لها ووقعت على الأرض وبكيت كثيرًا، ولم يُهون عليها أحد شيء، وبالفعل تزوجته وبدأت تأخذ حبوب منع الحمل لكونها لا تريد الإنجاب.

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وأكدت أنه كان يغتصبها تحت مسمى الزواج، مضيفة: " حين صارحته أني تزوجته غصبا قال إحمدي ربك اني ما أضربك أنا أحسن من غير وأنا أصرف عليك ”.

وأفادت بأن أهلها عارضوا رغبتها في الانفصال عنه دون أن يسمعوا أسبابها، لكنها تطلقت بعد ذلك عندما انفصل والديها.

يشار إلى أن دلال الشهيب، تعيش حاليًا في أيرلندا ومتزوجة من شاب أجنبي اسمه ايرك وكان قد أسلم أثناء تعرفه عليها.