شكرا لمتابعة خبر عن قائمة المستشفيات والمراكز التي أبلغت "الغذاء والدواء" بالأعراض الجانبية للأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يونيو 2020. نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يونيو 2020. وبلغ عدد تلك المستشفيات والمراكز 2631، فيما وجهت الهيئة الشكر لها وخاصة مستشفى الأطفال في الطائف. وأوضحت أن الأعراض الجانبية للأدوية، تشمل "بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة ".

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