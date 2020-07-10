الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة الأرصاد عن نأأعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة. كشفت هيئة الأرصاد عن نأأعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الجمعة. وسجلت الأحساء 48 درجة مئوية، والدمام في المركز الثاني بـ 47 درجة مئوية، وتساوت القيصومة معها. والباحة كانت أقل درجات الحرارة بـ 30 درجة مئوية، والوجه 33 درجة مئوية.

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