«الغذاء والدواء» تنشر قائمة المستشفيات المبلغة عن الأعراض الجانبية للأدوية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قائمة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية خلال شهر يونيو 2020.

وضمت القائمة نحو 52 مستشفى ومركزًا صحيًّا، تصدرها مستشفى الأطفال في الطائف بـ374 بلاغًا، ثم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بـ372 بلاغًا، والمركز الإقليمي لمعلومات الدواء بصحة تبوك ب360 بلاغًا، ومستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بـ349 بلاغًا.

ووجهت الهيئة الشكر لجميع المراكز والمستشفيات التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، التي بلغ عددها الإجمالي 2631 بلاغًا، وخصت بالشكر مستشفى الأطفال في الطائف.

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يُشار إلى أن الأعراض الجانبية للأدوية يقصد بها بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به، من جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة.

https://twitter.com/Saudi_FDA/status/1281558793298432004?s=20

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