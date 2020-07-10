نجل حميدان التركي: رفع طلب الإفراج المشروط لوالدي للجنة المختصة.. والرد خلال 6 أسابيع

نقلًا عن المحامي..
كشف تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية «حميدان التركي»، عن أن محامي والده تواصل معهم، وأكد على أن الجلسة تمت مع رئيس لجنة الإفراج المشروط وتم رفع الطلب لأعضاء اللجنة لقبوله أو رفضه.
وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن رد اللجنة قد يستغرق من ٤-٦ أسابيع. وذكر نجل حميدان التركي، قبل يومين عن آخر مستجدات جلسة الإفراج المشروط عن والده، إلى أنه تم نقله إلى العزل الانفرادي ولم يتمكن محاميه من معرفة نتيجة الجلسة.
وقال: «حسب إفادة السجن لمحامي، والدي حميدان التركي نُقل إلى العزل الانفرادي بعد جلسة الإفراج المشروط؛ لذلك لم يتمكن من التواصل مع محاميه ولم نتمكن من معرفة نتيجة الجلسة؛ علمًا بأن نتيجة الجلسة عادةً ما تصدر خلال ٢٤-٤٨ ساعة بعد انتهائها».
يُشار إلى أن حميدان التركي طالب دكتوراه سعودي مبتعث، اعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من عام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه رفض تجديد إقامتها، وأجبرها على السكن في قبو غير صالح للسكن.
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