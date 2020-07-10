بالصور.. «أنامل جازان» تدعم 25 جهة حكومية بآلاف الكمامات القماشية

دشنت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان، مشروع «خياطة الكمامات القماشية» ومبادرة «دعم الجهات الحكومية والأهلية والداعمة بكمامات قماشية بصناعة وتنفيذ من حرفيات منطقة جازان»، بدعم وتمويل من بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) بمقر الجمعية، بمشاركة أكثر من ٢٥ جهة حكومية وأهلية وغير ربحية.

يأتي ذلك برعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد القنفذي؛ حيث بدأ الحفل بقص الشريط إيذانًا بالتدشين، بعد ذلك تجول الجميع بالمعرض المخصص للجهات المدعومة بالكمامات.

وألقت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، كلمة ترحيبية بالمهندس القنفذي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية المشاركة والزوار، واستعرضت في كلمتها أهداف ورؤية المشروع الذي تنفذه الجمعية بأيادٍ نسائية وطنية وعبرت عن شكرها الجزيل لداعمي المشروع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند) لدعمهم وبصمتهم القوية والمستمرة في نجاح مبادرات ومشاريع الجمعية وجهودهم التنموية الفاعلة في منطقة جازان خصوصًا والمملكة عمومًا.

فيما أبدى المهندس أحمد القنفذي، إعجابه بما شاهده خلال تدشينه وتجوله بالمعرض الذي يضم الجهات الحكومية والأهلية وغير الربحية، مؤكدًا أن هذا التنظيم ليس بغريب على الجمعية، فقد أثبتت الجمعية خلال السنين الماضية حتى هذه اللحظة أنها في تطور مستمر ومتسارع يومًا بعد يوم من خلال برامجها ومشاريعها النوعية التي تلامس حقيقة احتياجات المجتمع.

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واستمع الحضور بعد ذلك لكلمة عن بعد للدكتور ناصر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي (اجفند)، عبر فيها عن سعادته ودعم البرنامج لجهود الجمعية التي تهدف لتعزيز دورها في المجال التنموي، وتطرق الدكتور القحطاني، لما وصلت إليه الجمعية خلال مسيرتها والتي تعكس مدى رغبة وحرص منسوبات الجمعية للوصول لتنمية مستدامة بأوساط الأفراد والأسر الأكثر حاجة في المجتمع.

وأكدت رئيسة الجمعية عائشة الشبيلي، أن هذا المشروع والمبادرة تعتبر من ضمن العديد من المبادرات التي قدمتها الجمعية منذ بدء أزمة فيروس كورونا، كمشاركة وطنية مع الجهود الحكومية للحد من فيروس كورونا المستجد؛ حيث جرى تنفيذ وخياطة 100 ألف كمامة قماشية وبمواصفات عالية الجودة والتعقيم والتغليف لتشمل جميع أفراد المجتمع من الكبار والأطفال، وفي ختام الحفل جرى تكريم وتقديم دروع الشكر والتقدير لراعي الحفل والجهات الداعمة للمشروع بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج الخليج العربي للتنمية (اجفند).

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